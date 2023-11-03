RB.RU представляет новый подкаст о бизнесе и музыке

Из выпусков слушатели узнают, что делают бизнесмены, когда остаются без доступа к интернету и мобильной сети. Какую музыку слушают, что читают и о чем думают.

RB.RU запустил новый подкаст о бизнесе и музыке в жизни предпринимателей «Тариф Без Связи». Первый эпизод уже доступен для прослушивания. Это уникальный для российского рынка проект, который показывает известных и успешных предпринимателей с необычной стороны.

Каждый выпуск команда RB.RU приглашает в подкаст «Тариф Без Связи» фаундеров известных компаний, чтобы поговорить о том, как музыка помогает им в жизни и бизнесе. Гость заранее выбирает место, где он окажется без связи, и любимые песни, книгу и фильм, который можно взять с собой.

Максим Спиридонов

Первым в новый подкаст пришел Максим Спиридонов, основатель компании «Нетология», бизнес-клуба Reforma, экосистемы Wonder Family, компании «Фоксфорд».

Многие знают Максима Спиридонова как успешного предпринимателя, который запустил множество громких проектов и продал долю в бизнесе за несколько миллиардов рублей. Однако предприниматель был актером, композитором и радиодиджеем. Он закончил театральный вуз, играл в рок-группе, написал музыку к спектаклю театра «БУФФ». Обо всем этом он рассказывает в новом подкасте и даже — эксклюзив — поет для аудитории RB.RU несколько песен под гитару.

Ситуация, в которой виртуально оказывается предприниматель во время записи эпизода подкаста «Тариф Без Связи» (необитаемый остров, полет в самолете, на воздушном шаре или космическом корабле, на яхте или в далекой деревне), позволяет ведущему по-новому раскрыть предпринимателя и узнать истории, которые прежде нигде не были озвучены публично.

Подкаст выходит на всех платформах, новые выпуски будут появляться раз в две недели. Уже сейчас можно послушать тизер проекта и первый эпизод. Каждая серия длится около 40 минут.

С каждым музыкальным треком, который звучит в подкасте, связана своя история. Гости рассказывают, что слушают перед важными переговорами, какая музыка позволяет им зарядиться новой энергией, что они включают, когда нужно придумать идею для проекта и какая музыка, позволяет им расслабиться и переключиться. Рассказ о любимых треках, фильмах и книгах напрямую связан с важными этапами в их жизни и поворотных точках в из бизнес-карьере.

Например, из первого выпуска можно узнать, какую песню пел на сцене Максим Спиридонов на вечеринке, посвященной продаже компании. И как предприниматель связан с группой «Сплин».

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Фото на обложке: команда RB.RU

Фото: сайт Максима Спиридонова