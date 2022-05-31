«Нет больше никаких сил»: Анастасия Татулова покинет пост общественного омбудсмена по защите предпринимателей

Татулова приняла это решение в связи с тем, что разошлась во взглядах с государством на то, что нужно делать, устала от того, как сейчас решаются проблемы предпринимателей, и столкнулась с давлением на себя и семью.

Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова в апреле написала заявление об освобождении от обязанностей общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства и в ближайшее время сложит их с себя.

«Хотела бы все-таки вернуться к тому, что я, прежде всего, предприниматель, а не общественный деятель, и уж тем более не политик. Я честно два года отпахала и перед отпуском поняла: я так устала, что нет больше никаких сил <…>. Я считаю, то, что я могла сделать на этом месте, я сделала. Любой управленец вам скажет, что ручное разруливание — нормально в период выстраивания процесса. Но когда ситуация не меняется, это демотивирует. Мне кажется, мы совсем разошлись во взглядах с государством на то, что надо делать», — сообщила Татулова в интервью Forbes.

Она также сообщила, что сейчас из-за давления ее «деятельность стала попросту опасна» и нее и близких. В чем выражается давление и с чьей стороны оно происходит, Татулова не уточнила.

Сейчас предпринимательница продолжает работать и обсуждать с Банком России и ФНС вопросы изменения налоговой системы и отмены блокировки счетов компаний за неуплату налогов. Также она продолжает помогать предпринимателям, которые обращаются к ней в Telegram-канал.

«Работу по помощи все равно бросить невозможно, поэтому этот канал останется. Там есть уже команда, которая научилась быстро разруливать проблемы, подключим туда и нового омбудсмена, когда он будет», — сообщила предпринимательница.

Татулова стала общественным общественным омбудсменом по малому и среднему бизнесу в июле 2020 года. Тогда ее компания переживала кризис из-за ковидных ограничений.

В мае пост бизнес-омбудсмена при президенте также покинет Борис Титов, Татулова приходила в его команду.

Фото на обложке: Личное фото Анастасии Татуловой