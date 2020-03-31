«Я не понимаю, что будет с моей компанией завтра»: Анастасия Татулова рассказала Путину о проблемах бизнеса

Сегодня Владимир Путин провел встречу с предпринимателями, на которой обсуждались меры поддержки бизнеса. О том, что думает бизнес, рассказала основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова.

«Я предприниматель. Компании десять лет, прошла три кризиса. Если две недели назад я была средним бизнесом, то сегодня я микробизнес», — с этих слов Татулова начала речь.

Предпринимательница рассказала, что представляет две индустрии, которые раньше других почувствовали кризис — общественное питание и детские развлечения. Она отметила, что восстановление отраслей может занять годы.

«Я не очень понимаю, что будет с моей компанией завтра. Сейчас происходит трагедия», — сказала Анастасия Татулова. .

Она добавила, что у бизнеса в сфере общепита и детских развлечений нет подушки безопасности. Основательница сети «АндерСон» обратилась к Путину с конкретными просьбами по поддержке бизнеса.

О чем идет речь:

изменения в налоговой системе;

«регуляторная гильотина» — отмена неактуальных требований к бизнесу;

пересмотр критериев деления на малый, средний и крупный бизнес.

«Я все понимаю, но так мы же не поднимемся. Понимаете, почему нельзя принимать это потом? Это надо сделать срочно, сейчас. Потому что мы находимся в ситуации, когда мы принимаем решение: «Нам сейчас обанкротиться или дальше побарахтаться?», — сказала Татулова.

Отношения бизнеса и власти никогда не были легкими, отметила предпринимательница.

«Но, может быть, это тот момент, когда нам надо за одно быть, понимаете? И вылезти вместе. И может быть, будет какая-то новая система взаимоотношения бизнеса и государства. Мы готовы», — заключила Татулова.