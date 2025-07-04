Татьяна Ким хвастается: Wildberries — первый в рейтинге франшиз. Но есть нюансы

Маркетплейс Wildberries (объединенная компания ООО "РВБ") нарастил темпы прироста партнерских ПВЗ — открытых по франшизе. Об успехах, от которых может закружиться голова, заявила в своем Telegram-канале основательница и совладелица Татьяна Ким. Но для бизнесменов, решивших открыть такие пункты, есть и свои нюансы.

«За последний год мы открыли почти 18 тыс. партнерских ПВЗ по всей стране, как результат — первое место в рейтинге Forbes среди франшиз!» — заявила Татьяна.

По словам Ким, сильная сторона — выход партнеров на окупаемость и даже стабильный доход. И это все за три месяца. А инвестиции небольшие.

«Спасибо, что вы с нами!» — поблагодарила Ким партнеров. Самая богатая женщина России, сделавшая себя сама, призвала партнеров развиваться вместе с Wildberries.

«Мы со своей стороны будем делать для этого все возможное», — заявила Татьяна Ким.

RB.RU решил разобраться в хитросплетениях франшизы от Wildberries для открытия ПВЗ. Какие результаты позволили попасть в список влиятельного журнала?

В Wildberries рассказали, как добились успеха

Инвестиции в открытие одной франчайзинговой точки — 0,15 млн рублей, срок окупаемости 3 месяца, годовая прибыль 1,6 млн рублей, годовая выручка — 52 млн рублей, рассказали RB.RU в компании.

«Развитие сети пунктов выдачи — одна из приоритетных задач Wildberries: мы стремимся обеспечить доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома. Маркетплейс всегда старается поддерживать высокие темпы открытия ПВЗ. На сегодняшний день общее количество пунктов выдачи достигает более 83 тыс. точек в 16 тыс. населенных пунктах РФ и стран присутствия», — рассказали в пресс-службе.

В свою очередь партнерские ПВЗ по-прежнему остаются перспективной формой бизнеса. В основном предпринимателей мотивируют открывать пункты выдачи Wildberries такие факторы, как низкий порог входа, минимальные требования к открытию и возможность быстрого старта бизнеса, добавили в компании.

По данным статистики, которая есть в распоряжении RB.RU, на текущий момент партнеры Wildberries открыли почти 50 тыс. пунктов выдачи заказов.

«При этом темпы открытия продолжают оставаться на высоком уровне. Количество партнерских точек в России, открытых с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года, составило 18,5 тыс., а за предыдущий аналогичный период (1 мая 2023 года — 1 мая 2024 года) — 11,3 тыс.», — пояснили в Wildberries.

Wildberries постоянно работает над тем, чтобы условия открытия и дальнейшего развития пункта выдачи были максимально удобны и прозрачны. Чтобы поддержать бизнес партнеров, компания вводит бонусы для пунктов выдачи. Например, в начале сотрудничества Wildberries может предложить единоразовые и дополнительные мотивационные выплаты при соблюдении условий, указанных в оферте ПВЗ.

Что думают об открытии ПВЗ Wildberries по франшизе эксперты?

Сопредседатель Совета АУРЭК по направлению ПВЗ Анна Трубицына считает, что открытие франшизы Wildberries — действительно один из самых простых бизнес-стартапов на сегодняшний день. Однако при запуске пункта выдачи заказов (ПВЗ) стоит учитывать следующие нюансы.

Подбор локации, в том числе: численность населения и заселённость района; удалённость от ближайших ПВЗ — не стоит располагать новый пункт «дом в дом»; плотность застройки; пешая доступность до пункта выдачи.

Нельзя оставлять без внимания операционные процессы. По регламенту работы ПВЗ у компании Wildberries реализована образовательная платформа. А вот в документообороте важно рассчитывать на собственные компетенции или обратиться к специалистам. Важн учесть все: от заключения договора аренды и согласования вывески до ведения кадровой документации.

«Из очевидных плюсов франшизы можно отметить невысокий порог входа (инвестиции стартуют с относительно небольшой суммы) и быструю окупаемость — в среднем 3–6 месяцев, особенно если открыть ПВЗ перед высоким сезоном. Также бизнес-модель довольно проста, не требует сложных навыков и легко масштабируется», — рассказала Трубицына.

Независимый пиар-консультант в сфере электронной торговли Денис Голдман говорит, что самая сильная сторона любой крупной франшизы — это ее имя, и часто этого вполне достаточно для процветающего пункта выдачи. Про Wildberries знают в России подавляющее большинство населения, но есть и нюансы.

1. Зависимость предпринимателей от рейтинговой системы. Недовольные клиенты оценивают пункт выдачи. Пара таких отзывов пошатывает позиции ПВЗ. Спрогнозировать поведение покупателей и низкие оценки невозможно. Многие ставят минусы ПВЗ, если пришел некачественный или сломанный товар, если было списание за возврат, если нахамили в очереди.

2. Зависимость от внутренней политики Wildberries. Политика маркетплейса в области тарифов, штрафов и поощрений все время изменяется. Так, с пункта списывается до полной стоимости товара за ненадлежащее состояние товара. Расследование по поводу того, в каком моменте испортился товар, никто проводить не будет. Многие владельцы ПВЗ жалуются на необоснованные штрафы, которые нельзя оспорить, а также на отсутствие нормальной коммуникации с поддержкой и формализм. Это не бич конкретно Wildberries, а скорее особенности растущей очень большой компании.

3. Изменение конъюнктуры и конкуренция с таким же ПВЗ по соседству. Вы можете открыть пункт выдачи с минимальной конкуренцией, и через год иметь под боком еще 1-2 пункта в пятиминутной шаговой доступности. Есть некоторые ограничения от администрации маркетплейса, но на практике два пункта по соседству далеко не редкость.

4. Низкие доходы и невысокая загруженность ПВЗ говорят о том, что локация подобрана неверно. Но обратная ситуация также грозит не меньшим кошмаром. Если пункт станет слишком популярным, то постоянная приемка товара и обслуживание очередей из клиентов займут все время, что может опять же отрицательно сказаться на рейтинге. Популярные пункты начинают работать за несколько часов до открытия и заканчивают глубокой ночью. Переизбыток товара порождает хаос на складе, поскольку столько места в ПВЗ нет физически. Под такие нагрузки нужно искать дополнительные кадры, а текучесть крайне высока, заключил Голдман.

Сооснователь бренда Paragraph Collection, эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала Максим Попов (селлер с оборотами в более чем 100 млн рублей в месяц) считает, что успех ПВЗ Wildberries для партнеров связан с четкостью регламентов.

«Изначально селлеры всегда на них жалуются, но на самом деле они дают все правила, все регламенты, поэтому такой бизнес построить проще, чем строить какой-то новый бизнес с нуля. И главное — четко соблюдать все правила. Понятно, что есть множество подводных камней, понятно, что есть множество сложностей, но, в принципе, из-за того, что все регламентировано, построить бизнес становится проще, и при этом Wildberries дает трафик, Wildberries дает клиентов. По сути, предпринимателю мало с чем нужно серьезно заморачиваться. Открыть ПВЗ, просто соблюдая все правила оформления, поставить сотрудников — это, наверное, самая сложная задача, найти сотрудников, поставить и обучить их тоже по регламентам и следить, чтобы сотрудники эти регламенты соблюдали. Поэтому франшиза действительно хорошая», — заключил селлер.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock / FOTODOM