ФНС запустила онлайн-отчетность для майнеров криптовалюты

Майнеры получили возможность отчитываться о получении криптовалюты в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

«Новый функционал будет доступен при входе в личные кабинеты с помощью квалифицированной электронной подписи. Чтобы подать информацию о намайненной валюте, необходимо заполнить форму в личном кабинете физлица в разделе “Майнинг”, в личном кабинете юрлица — “Майнинг цифровой валюты”», — говорится в сообщении.

Индивидуальные предприниматели могут отчитаться о полученных цифровых активов в разделе «Жизненные ситуации», нажав «Майнинг цифровой валюты», уточнили в ФНС. ИП и юрлица могут направить информацию о полученной криптовалюте в местный налоговый орган, если будут включены в реестр майнеров.

Обязанность регистрировать информацию о получении цифровой валюты устанавливается федеральным законом от 31 июля 2020 года «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Отчитываться о получении токенов нужно не позднее 20 числа месяца, следующего за тем, когда майнер добыл криптовалюту.

В конце ноября Владимир Путин подписал закон о налогообложении криптовалют. Согласно ему, доходы от операций с криптовалютой включены в единую налоговую базу с доходами от сделок с ценными бумагами.

Ставка налога составляет 13% для доходов до 2,4 млн рублей в год и 15% для сумм, превышающих этот порог. При этом криптомайнерам запрещено переходить на упрощенные налоговые режимы, включая патентную систему, а также на спецрежим для самозанятых.

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