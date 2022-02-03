Бизнес предложил снизить налоги для отечественных экосистем, чтобы повысить их конкурентоспособность

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести налоговые льготы для отечественных экосистем, чтобы они могли успешнее конкурировать с зарубежными и развиваться за границей. Для поддержки компании должны соответствовать ряду критерии, в частности, более половины их сотрудников и пользователей должны находиться в России.

РССП 1 февраля 2022 года направил предложение о мерах поддержки экосистем в Госдуму, Совет Федерации, правительство, Центральный банк (ЦБ), Минцифры, Минэк и ФАС, сообщил «Коммерсантъ».

Российским экосистемам приходится конкурировать с более зрелыми иностранными, в первую очередь из США и Китая, указывает РСПП. Чтобы выровнять конкурентные условия, РСПП предлагает возмещать экосистемам расходы на строительство складов и центров обработки данных (ЦОД) с помощью налогового вычета с 2022 года.

Среди других предлагаемых мер поддержки:

снижение ставок по налогу на прибыль (до 3%);

снижение страховых взносов (до 7,6%);

снижение НДС на электронные услуги, оказываемые цифровыми платформами или экосистемами (реклама, подписки и проч.).

Чтобы компания могла претендовать на налоговые преференции, ей необходимо получить статус отечественной. Чтобы попасть в эту категорию, более половины пользователей, сотрудников и серверов экосистемы должны находиться на территории России. Также компания должна получать более 50% выручки в РФ и платить здесь налоги.

В ЦБ и Минэке обещали рассмотреть инициативы, как только они поступят в ведомства. В МТС, которая развивает собственную экосистему, отметили, что создание благоприятных условий развития отечественных экосистем позволит сохранить технологический потенциал экономики.

Некоторые из предлагаемых мер поддержки могут стать существенными для тех, кто попадет под определение отечественной экосистемы, считает директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Екатерина Бурлянд.

Однако стимулирование экосистемы в ущерб разработчикам отдельных сервисов может помешать здоровой конкуренции, отметил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения ассоциации юристов России Дмитрий Кириллов.

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