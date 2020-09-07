В следующем году в России может заработать система tax free для иностранцев

Правительство России в субботу внесло в Госдуму законопроект о запуске системы tax free для иностранцев. Это позволит туристам из других стран вернуть налог на товары, которые они вывозят за пределы Евразийского экономического союза.

Система tax free для иностранцев работает в пилотном режиме с 2018 года — ее запускали в преддверии чемпионата мира по футболу в России, пишут «Ведомости». Сейчас система действует только в 13 регионах, утвержденных приказом Минпромторга.

Правительство предлагает ввести систему по всей России с 2021 года.

Согласно законопроекту, минимальный порог беспошлинного вывоза для иностранцев снизится вдвое — с 10 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

Для запуска системы tax free по всей стране понадобится ввести в эксплуатацию и отладить электронный документооборот между продавцами, ФТС и ФНС России: магазины, работающие по tax free, смогут выдавать иностранным туристам не бумажные, а электронные чеки.

В правительстве надеются, что нововведения помогут стимулировать продажи товаров, увеличить количество рабочих мест в розничной торговле, повысить предпринимательскую активность.

По данным ФТС, в 2018 году таможенные органы оформили 42 тысячи чеков tax free, в 2019 году — 60 тысяч чеков. Общий товарооборот за два года составил около 17 млрд рублей, иностранцы вернули себе примерно 1,9 млрд рублей.