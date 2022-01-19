Более 100 миллионеров со всего мира подписали письмо с требованием повысить налог для богатых

Более 100 миллионеров из Европы, США и Канады подписали открытое письмо с просьбой поднять налог для богатых. Глобальная налоговая система несправедлива, считают они, что приводит к колоссальному недоверию между народами и делает богатых людей еще богаче.

В сети появилось открытое письмо, под которым подписались 102 человека миллионера из Канады, США и Европы. В числе подписавшихся есть Эбигейл Дисней – продюсер, филантроп, общественный деятель, внучатая племянница и наследница Уолтера Диснея.

Письмо адресовано участникам всемирного экономического форума, который проходит в эти дни в Давосе в онлайн-формате. Авторы письма утверждают, что современная глобальная налоговая система несправедлива. Эта несправедливость, утверждают авторы письма, привела к колоссальному недоверию между народами мира и элитами.

В письме говорится, что глобальная налоговая система была специально разработана так, чтобы богатые становились еще богаче.

«Хотя мир пережил огромное количество страданий за последние два года, мы видели, как наше богатство увеличилось во время пандемии, но мало кто из нас, если вообще кто-либо, может честно сказать, что мы платим свою справедливую долю в налогах», – говорится в письме.

Авторы письма просят повысить налоги для богатых и сделать систему налогообложения справедливой, потому что именно таком виде она является основой сильной демократии. «Облагайте налогом нас, богатых, и облагайте налогом сейчас», – призывают в письме.

Аналитики Oxfam ранее опубликовали исследование о том, что во время пандемии 10 самых богатых людей мира удвоили свое состояние, в то время как доходы 99% населения планеты снизились.

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