Половину всех налогов России обеспечили 5 из 85 регионов страны

Почти половину всех налоговых доходов федерального бюджета обеспечили 5 из 85 регионов страны. По данным за 2021 год, 16,8% налоговых поступлений в бюджет пришли из Москвы, 14,4% – из Ханты-Мансийского автономного округа.
Долю регионов в общей сумме собранных налогов федерального бюджета за 2021 года подсчитали аналитики FinExpertiza, используя данные налоговой службы.
4,78 трлн рублей, или 16,8%, принесла Москва. 4,1 трлн рублей, или 14,4% – Ханты-Мансийский автономный округ – лидер по добыче углеводородов. Таким образом на два этих региона пришлось 31,2% общего налогового дохода российского бюджета.
Пятерку лидеров по отчислениям налогов бюджет замкнули Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Московская область с долями в 6,7%, 5% и 4,8% соответственно. Исходя из расчетов, на пять регионов страны пришлось 47,6% налогов, собранных федеральным бюджетом.
Основные поступления в российский бюджет обеспечивают налоги на добычу полезных ископаемых, НДС, НДФЛ и налог на прибыль. В региональный бюджет из этих статей идут только налог на прибыль и НДФЛ, остальные налоги поступают в федеральный бюджет.
В 2021 году российский бюджет получил на 35,8% больше налоговых поступлений, чем в 2020 году – 28,5 трлн рублей против 15,8 трлн рублей. Большинство налогов (7,2 трлн рублей) пришлось на добычу полезных ископаемых.
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Фото на обложке: Vitaliy Kaplin /
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