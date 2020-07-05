60% водителей такси ищут другую работу — исследование

Исследование компании Qiwi показало, что большинство водителей такси продолжали работать во время пандемии. Но в связи с режимом самоизоляции 93% из них столкнулись со снижением доходов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Qiwi.

В опросе участвовали 735 клиентов Qiwi, которые работали водителями такси в течение последних шести месяцев в России.

Выяснилось, что коронавирус стал причиной ухода с работы 21% водителей. 70% продолжали работать, но более половины из них отметили, что заработка хватает только на самое необходимое.

Для 41,2% опрошенных введенные ограничения привели к снижению доходов больше, чем в два раза. У 17% осталось менее 20% прежнего заработка.

Сложившаяся ситуация вынуждает работающих таксистов искать новые источники прибыли. Результаты опроса показали, что только у 23,9% водителей такси есть дополнительный доход. При этом для половины из них он приносит более 60% от общего заработка. Сторонняя занятость чаще всего относится к классу «синих воротничков».

Почти половина таксистов использует для работы личный автомобиль. 44,5% водителей арендуют машину, причем зачастую делают это не в своем, а в другом таксопарке. Чуть более 7% приобрели автомобиль в лизинг. Отмечается, что использование собственного автомобиля — это сугубо региональная особенности. В московском регионе у более чем 70% водителей такси машина находится в аренде или лизинге.

В основном водители и таксопарки используют безналичные способы получения средств. Самый популярный способ — использование и электронного кошелька, и банковской карты.

«Восстановлению рынка будет способствовать выбор россиян передвижения на такси из соображений безопасности и избегания массовых скоплений людей, а также поддержка отрасли со стороны государства», — отмечает директор по развитию массовых сервисов Qiwi Виктория Кияченко.

Qiwi — провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ. Компании принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам.

По собственным данным, Qiwi предоставляет сервисы для рынка такси более 5 лет. В прошлом году компания запустила сервис «Таксиагрегатор», который позволяет таксопаркам производить оплату таксистам за поездки, совершенные в агрегаторах. До конца августа 2020 года Qiwi установила минимальные комиссии в сервисе.

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