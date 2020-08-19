Мэрия Москвы запустит систему контроля таксистов

В конце года мэрия Москвы запустит систему цифровых профилей таксистов. Она запретит агрегаторам такси передавать заказы водителям, злостно нарушающим ПДД и не соблюдающим нормы режима труда и отдыха. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ситуация на рынке такси обсуждалась в пятницу на экспертном совещании в ОНФ, пишет издание. Замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин рассказал про московскую систему цифровых профилей таксистов. Задача системы — не позволить агрегаторам такси пускать за руль водителей без прав, имеющих судимость, работающих с превышением лимитов труда и отдыха и т. д.

Концепцию системы вице-мэр Москвы Максим Ликсутов анонсировал в марте 2019 года: речь идет о программном «шлюзе» между таксистом и агрегатором заказов, который будет ограничивать поступление заказов.

В мае 2020 года был заключен контракт на разработку системы под названием КИС «АРТ». По словам Пронина, систему планируется запустить в декабре.

В «Яндексе» рассказали, что ведут переговоры с ГИБДД об организации совместной автоматизированной проверки документов таксистов и пользователей каршеринга. В пресс-службе «Ситимобил» заявили, что компания «выступает за цифровизацию баз данных, а также возможность проверить водителя, его историю и статус перед выходом на заказ».

При этом агрегаторы такси отметили, что цифровые решения должны обеспечивать сохранность персональных данных водителей.

С помощью системы цифровых профилей власти рассчитывают сократить количество аварий с участием такси.

По данным ГИБДД, за первую половину 2020 года ДТП с такси произошло почти столько же, сколько за весь 2018 год.

Кроме того, Госавтоинспекция готовит к запуску электронный сервис, позволяющий компаниями проверять водительские права и отслеживать в онлайн-режиме нарушения водителей.