«Яндекс» повысит тарифы на такси и доставку

«Яндекс» объявил о постепенном повышении тарифов на такси и услуги доставки. Изменения не затронут Москву, где цены поднимали в январе.
О решении «Яндекса» поднять тарифы на услуги такси и доставки пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.
Повышение будет постепенным и затронет только регионы РФ. В каких-то городах вырастет стоимость подачи машины, в других – поднимутся цены за время в пути и расстояние. Обновлять тарифы будут так, чтобы спрос не упал, а заработок водителей не уменьшился, заявили в «Яндексе».
«Яндекс» собирается сообщить водителям об изменениях в тарифной сетке в ближайшее время.
Цены на автомобили, их обслуживание и страхование с начала года выросли на 30%, из-за чего таксопарки столкнулись с непростой финансовой ситуацией, отметил топ-менеджер «Ё-такси» Ростислав Пыльцов. В текущих условиях стоимость поездки на такси не может оставаться на прежнем уровне, добавил он.
«Яндекс» не намерен повышать тарифы на поездки в Москве, поскольку это может привести к спросу на услуги и падение доходов водителей, подчеркнули в компании. В январе «Яндекс» поднял московские тарифы на 1-2 рубля за одну минуту поездки.
Фото на обложке: ArtWell /
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