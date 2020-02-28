Мошенники начали использовать такси для кражи денег у клиентов банков

Мошенники стали предлагать жертам услугу «такси от банка», чтобы ввести их в заблуждение и заставить вывести деньги со счета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ и представителей крупных российских банков.

Злоумышленники звонят клиентам под видом банков и сооющают, что кто-то пытается украть с их карты деньги.

Если у клиентов не оказывается онлайн-банка, мошенники предлагают вызвать такси и довезти человека до ближайшего банкомата, чтобы там перевести деньги на якобы безопасный счет.

О попытках обмана клиентов таким способом рассказали в «Альфа-банке», Сбербанке, «Ак Барс банке» и «Открытии».

В «Ак Барс банке» уточнили, что сумма ущерба от такого мошенничества может достигать десятков тысяч рублей. Обычно мошенникам удается убедить жертву совершить сразу несколько переводов на сумму до 15 тысяч рублей каждый.

В ЦБ тоже зафиксировали проблему и подчеркнули, что настоящие сотрудники банков никогда не предложат клиенту совершать какие-либо операции с помощью банкоматов.

Основными жертвами схемы с такси становятся люди преклонного возраста, у которых часто нет онлайн-банка.

По мнению председателя правления «Фридом Финанс» Геннадия Салыча, пожилым людям бывает не с кем посоветоваться в ситуации, когда им говорят о попытке кражи денег с карты, а вызов такси якобы от банка воспринимается как проявление заботы.

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