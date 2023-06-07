Московских таксистов обязали знать адреса достопримечательностей, госучреждений и спортивных объектов

Московские таксисты будут обязаны знать адреса достопримечательностей, государственных учреждений, спортивных и других объектов. Закон о введении аттестации для водителей такси приняла Мосгордума, правила начнут действовать 1 сентября.

Московская городская дума приняла закон об аттестации водителей такси. Они будут обязаны знать адреса объектов культуры, спорта, государственных, медицинских учреждений и других сооружений. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Принятый закон предусматривает прохождение обязательной аттестации на знание адресов указанных объектов, а также правил действия в режиме чрезвычайной ситуации. Новые правила вступят в силу 1 сентября.

В декабре 2022 года Госдума приняла закон, который разрешает работать в такси самозанятым. Принятый Мосгордумой закон полностью соответствует положениям федерального закона, подчеркнул Шапошников.

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