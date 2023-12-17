К работе в такси могут привлечь водителей-мигрантов из-за дефицита кадров

Общественный совет по развитию такси обратился к Совету Федерации с предложением временно допустить мигрантов к работе водителями такси. Предполагается допуск на два года «под жестким контролем».
Как передает РБК, об этом на пресс-конференции сообщила председатель совета Ирина Зарипова:
«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии "Страховая телематика"».
Сейчас в такси могут работать водители с правами из Киргизии, Беларуси и других стран, где русский язык является государственным. Граждане остальных государств должны получать водительское удостоверение российского образца.
Зарипова считает, что допуск мигрантов поможет решить кадровый дефицит на рынке. По ее словам, большое количество водителей были мобилизованы в рамках специальной военной операции.
Председатель Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов также заявил, что мигрантов следует допустить к работе в такси или общественном транспорте, поскольку это поспособствует снижению стоимости поездки за счет притока водителей.
Дефицит кадров в сфере такси в России, по оценке представителя службы заказа такси «Максим», составляет от 500 до 700 тысяч человек. Глава «Объединения самозанятых России» Игорь Жмакин оценивает его куда выше — в 2,5 млн человек.
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