Госдума обязала таксистов страховать пассажиров на 2 млн рублей

Госдума обязала всех таксистов и фирмы такси страховать своих пассажиров. Закон вступит в силу 1 сентября – минимальная сумма выплаты по страховому случаю составит 2 млн рублей. Уже действующий закон о страховании пассажиров не распространяется на легковые такси.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об обязательном страховании пассажиров такси, пишет ТАСС. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, страховку придется приобретать на каждое транспортное средство, которое получило разрешение на работу в качестве такси. Выплата по страховому случаю составит минимум 2 млн рублей.

Если ИП, юридическое лицо или самозанятый не оформят страховку, то не смогут заниматься перевозкой пассажиров в качестве такси. Нормы закона вступят в силу 1 сентября.

В России с 2013 года действует закон о страховании пассажиров, но под него не попадают легковые такси. В данном случае пострадавшие могут рассчитывать на выплату по закону об ОСАГО, которая составляет до 500 тыс. рублей.

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