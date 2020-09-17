Каждый пятый водитель такси рассказывает пассажирам про «собственный бизнес» — исследование

Каждый второй пассажир такси хотя бы однажды сталкивался с водителем, который рассказывал про некий собственный бизнес. О чем еще говорят таксисты, выяснилось в совместном опросе компаний «Ситимобил» и ResearchMe. Пресс-служба «Ситимобил» сообщила результаты исследования Rusbase.

В Москве с водителями, имеющими свое дело, ездили почти половина опрошенных пассажиров такси, в Петербурге — 40% респондентов. Работа в такси для такого водителя — это любимое хобби или временная подработка.

Еще больше таксистов во время поездки любят рассуждать о политике или о «вечном». Таких водителей около 33%. Разговоры о семье заводят 13% водителей — преимущественно с женщинами. На тяжелую жизнь жалуется каждый десятый таксист, причем московские водители делают это в 2 раза чаще коллег из Петербурга и других городов.

Вместе с тем большинство пассажиров предпочитает молчаливых таксистов. Только 40% москвичей и 26% петербуржцев любят поговорить с водителем. При этом мужчины более расположены к разговорам в дороге, чем девушки.

Основные способы избежать разговора с таксистом:

сесть на заднее сиденье — 54%,

начать разговор по телефону или надеть наушники — 37%,

попросить водителя помолчать во время поездки — 11%.

Некоторые отмечают, что они «слишком суровы для разговоров». Еще часть пассажиров просто смотрят в окно.

«Мы считаем, что работа водителем такси универсальна ... поэтому для нас ничего удивительного в том, что водитель имеет свой бизнес или основное дело и параллельно подрабатывает в такси, нет», — отмечает исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

«Ситимобил» — один из сервисов заказа такси в России. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android, по звонку оператору и через сервис «Такси ВКонтакте».

Фото: nataschen / Shutterstock