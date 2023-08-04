Тестирование правил нового закона о такси привело к росту тарифов в пять раз

Тестирование правил нового закона о такси привело к росту тарифов в пять раз, отчитались в такси «Максим». Работающие на линии водители смогли выполнить только 2% заказов, услугами такси привычным способом не смогли воспользоваться 18 тыс. пассажиров. Закон о такси вступает в силу 1 сентября.

Сервис заказа такси «Максим» протестировал работу нового закона о такси, который вступает в силу 1 сентября. Тестирование проводилось в Приморском крае, ранее сервис уже опробовал новые нормы в Иркутской области.

«Максим» проводил тестирование работы по новым правилам 3 августа. В этот день водители, которым «можно было» выйти на линию, смогли выполнить только 2% заказов, около 18 тыс. пассажиров не смогли воспользоваться услугами такси привычным для них способом из-за нехватки водителей.

«Несколько тысяч водителей не смогли заработать и заплатить в региональный бюджет налог на профессиональный доход», – сообщили в такси «Максим».

Минимальная стоимость поездки увеличилась до 800 рублей. Средний чек в тестовый период составил 2626 рублей против 326 рублей в обычное время, рассказали в сервисе.

Согласно поправкам, таксисту не выдадут разрешение на осуществление перевозок, если на его счету более трех неоплаченных штрафов, он имеет судимость и не владеет информацией об образовательных и медицинских учреждениях и транспортной инфраструктуре.

Также поправки устанавливают требования к автомобилю – наличие исправных «шашечек» и фонаря оранжевого цвета на крыше.

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