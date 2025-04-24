В работе «Т-банка» произошел массовый сбой 24 апреля
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Пользователи отметили проблемы с приложением и с переводами. Клиенты также жаловались, что не работает веб-версия банка.
Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс
Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 17:00, при этом за последний час число жалоб превысило 7,3 тыс. «Не загружается информация о счетах, не работают переводы», — написал один из пользователей. Наибольшее число жалоб было отправлено из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей.
Представитель «Т-банка» сообщил Русбейс, что у незначительного числа клиентов могли наблюдаться затруднения с проведением операций в мобильном приложении. «Все затруднения были оперативно ликвидированы с момента обнаружения. Сейчас все сервисы работают штатно», — сообщили в компании.
Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTODOM
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