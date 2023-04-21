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Грузинский TBC Bank предупредил клиентов о закрытии счетов при нарушении санкций против РФ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейший грузинский TBC Bank предупредил клиентов о закрытии их счетов при выявлении транзакций, нарушающих санкции против России. Блокировки будут осуществляться без предупреждения.

Грузинский TBC Bank предупредил клиентов о закрытии счетов при нарушении санкций против РФ
В кредитной организации напомнили, что введенные антироссийские санкции США, Великобритании и ЕС включают также заморозку активов, блокировку, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот. 
  • Ранее крупнейший банк Кипра решил закрыть счета 4 тыс. россиян. Это коснется тех, кто не является резидентами стран Евросоюза. Bank of Cyprus опасается введения санкций со стороны США и Великобритании, которые запретили оказывать гражданам России различные услуги.

Фото на обложке: TBC Bank

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