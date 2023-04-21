Крупнейший грузинский TBC Bank предупредил клиентов о закрытии их счетов при выявлении транзакций, нарушающих санкции против России. Блокировки будут осуществляться без предупреждения.

Грузинский TBC Bank предупредил клиентов о закрытии счетов при нарушении санкций против РФ