На свободных площадях в ТЦ в России планируют размещать почтоматы и отделения «Почты России»

Минпромторг предложил на свободных площадях ТЦ размещать многофункциональные центры, почтоматы и отделения «Почты России». Идея появилась на фоне ухудшения финансовых показателей моллов.
Торговые центры увеличат так количество посетителей, а МФЦ и «Почта России» получат привлекательные предложения по аренде, сообщили «Известия».
- С января по ноябрь 2022 года индекс количества посетителей на 1000 кв. м. в ТЦ площадью более 80 тыс. кв. м. в Москве и Подмосковье упал на 25% год к году. На показателях сказался уход зарубежных брендов.
- Снижение посещаемости в ТЦ повлияло и на снижение девелоперской активности. По итогам 2022 года ожидается минимальный ввод торговой недвижимости. Аналитики не ждут восстановления интереса россиян к ТЦ до середины 2023 года.
Фото на обложке: Karkas /
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