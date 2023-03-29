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На свободных площадях в ТЦ в России планируют размещать почтоматы и отделения «Почты России»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минпромторг предложил на свободных площадях ТЦ размещать многофункциональные центры, почтоматы и отделения «Почты России». Идея появилась на фоне ухудшения финансовых показателей моллов.

На свободных площадях в ТЦ в России планируют размещать почтоматы и отделения «Почты России»

Торговые центры увеличат так количество посетителей, а МФЦ и «Почта России» получат привлекательные предложения по аренде, сообщили «Известия».

  • С января по ноябрь 2022 года индекс количества посетителей на 1000 кв. м. в ТЦ площадью более 80 тыс. кв. м. в Москве и Подмосковье упал на 25% год к году. На показателях сказался уход зарубежных брендов.
  • Снижение посещаемости в ТЦ повлияло и на снижение девелоперской активности. По итогам 2022 года ожидается минимальный ввод торговой недвижимости. Аналитики не ждут восстановления интереса россиян к ТЦ до середины 2023 года.

Фото на обложке: Karkas / Shutterstock

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