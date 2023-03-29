Минпромторг предложил на свободных площадях ТЦ размещать многофункциональные центры, почтоматы и отделения «Почты России». Идея появилась на фоне ухудшения финансовых показателей моллов.

На свободных площадях в ТЦ в России планируют размещать почтоматы и отделения «Почты России»