Россияне стали реже ходить в торговые центры после ухода западных брендов

Эксперты заметили сокращение посещаемости торговых центров в России после ухода из страны зарубежных брендов. После начала военной операции на Украине трафик в ТЦ заметно вырос, но затем начал также заметно падать.
О спаде посещаемости торговых центров в России рассказал президент российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко. Его слова приводит ТАСС.
Трафик в российских ТЦ после ухода западных брендов упал на 15%, уточнил эксперт. По его словам, в начале-середине марта посещаемость центра росла, но затем, когда зарубежные компании начали объявлять о прекращении работы в России и закрывать своим магазины в стране, трафик упал.
Москаленко пояснил, что многие иностранные компании пока не расторгли договоры аренды помещений в ТЦ, но часть из них собираются это сделать. В некоторых случаях арендная ставка зависит от процента от оборота нанимателей, поэтому владельцы ТЦ переживают непростые времена.
В 2021 году в России открылись 35 торговых центров. Их общая площадь составляет 901 тыс. кв. м, что почти наполовину больше, чем в 2020 году, и является рекордным показателем за последние пять лет.
Фото на обложке: Gilmanshin /
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