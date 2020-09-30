#tceh проведет конференцию для бизнеса из сферы электронной коммерции
8 октября состоится конференция #tceh под названием «E-commerce: как компаниям стать ближе к своему клиенту?». Участникам будут доступны офлайн- и онлайн-форматы.
По словам организаторов, конференция будет интересна владельцам брендов, руководителям, стартапам из сферы электронной коммерции, маркетологам, PR-менеджерам, а также представителям торговых онлайн-площадок.
Спикеры обсудят:
- тренды российского рынка электронной коммерции;
- стратегию диджитал-маркетинга;
- возможности e-commerce для брендов;
- посредников между покупателями и продавцами;
- особенности маркетплейсов и онлайн-платформ и другие темы.
В качестве экспертов выступят менеджер по развитию бизнеса AliExpress в России Серафима Быканова и владелец продукта Danone Russia Ярослав Тарнопольский.
Мероприятие пройдет в коворкинге #tceh по адресу город Москва, Мясницкая улица, д. 13, стр.18. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock
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