#tceh проведет конференцию для бизнеса из сферы электронной коммерции

8 октября состоится конференция #tceh под названием «E-commerce: как компаниям стать ближе к своему клиенту?». Участникам будут доступны офлайн- и онлайн-форматы.

По словам организаторов, конференция будет интересна владельцам брендов, руководителям, стартапам из сферы электронной коммерции, маркетологам, PR-менеджерам, а также представителям торговых онлайн-площадок.

Спикеры обсудят:

тренды российского рынка электронной коммерции;

стратегию диджитал-маркетинга;

возможности e-commerce для брендов;

посредников между покупателями и продавцами;

особенности маркетплейсов и онлайн-платформ и другие темы.

В качестве экспертов выступят менеджер по развитию бизнеса AliExpress в России Серафима Быканова и владелец продукта Danone Russia Ярослав Тарнопольский.

Мероприятие пройдет в коворкинге #tceh по адресу город Москва, Мясницкая улица, д. 13, стр.18. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock