«Тинькофф» не стал раскрывать данные о выручке и прибыли в отчете за квартал

«Тинькофф» скрыл данные о выручке и прибыли в финансовом отчете за квартал. Банк отметил, что по итогам первого полугодия прибыль существенно снизилась – в итоге она оказалась самой низкой за последние пять лет.

TCS Group в отчете за второй финансовый квартал 2022 года сообщила о росте клиентской базы год к году наполовину – до 17,3 млн, число клиентов банка выросло на 46% до 24,3 млн. Чистый процентный доход увеличился до 52,2 млрд рублей – в Q2 2021 он составил 39,9 млрд рублей.

Группа не стала раскрывать данные о выручке и прибыли за второй квартал. Прибыль TCS Group по итогам первого полугодия существенно снизилась, но цифры компания не назвала. Отмечается, что прибыль за первые шесть месяцев года оказалась самой низкой с 2018 года – тогда она составила $178 млн. В 2021 году TCS Group заработала 273,9 млрд рублей.

По данным на 19:20 МСК акции TCS Group на Мосбирже падают на 5%.

Банки получили право не публиковать сведения о финансовых результатах в марте. Этими сведения банки должны делиться только с Банком России.

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