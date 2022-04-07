Материнская компания «Тинькофф-банка» выделит российский сегмент бизнеса в отдельное предприятие

TCS Group – материнская компания «Тинькофф-банка» – приняла решение выделить российский сегмент бизнеса в отдельное предприятие. Им будет управлять команда топ-менеджеров во главе с председателем правления Станиславом Близнюком.
TCS Group объяснила свое решение желанием «оградить российский бизнес». Об этом говорится в заявлении компании.
Российский сегмент бизнеса TCS Group возглавит председателя правления «Тинькофф-банка» Станислав Близнюк, управлять компанией будет команда топ-менеджеров банка.
«Я работаю в “Тинькофф-банке” с 2006 года, как и мои коллеги, и мы берем на себя полную ответственность за дальнейшее управление российским бизнесом», – прокомментировал Станислав Близнюк.
В российский сегмент бизнеса TCS Group входят, помимо «Тинькофф-банка», «Тинькофф Страхование», ООО «ТКС», ООО «Т-Финанс», «Тинькофф Мобайл».
«Команда “Тинькофф” умеет быстро реагировать и адаптироваться к вызовам и всегда находит оптимальные решения для наших клиентов. В это непростое время банку необходимы умение устранять препятствия для ведения бизнеса, гибкость и скорость», – отметил основатель «Тинькофф» Олег Тиньков.
Фото на обложке: olympuscat /
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