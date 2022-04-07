Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Материнская компания «Тинькофф-банка» выделит российский сегмент бизнеса в отдельное предприятие

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

TCS Group – материнская компания «Тинькофф-банка» – приняла решение выделить российский сегмент бизнеса в отдельное предприятие. Им будет управлять команда топ-менеджеров во главе с председателем правления Станиславом Близнюком.

Материнская компания «Тинькофф-банка» выделит российский сегмент бизнеса в отдельное предприятие

TCS Group объяснила свое решение желанием «оградить российский бизнес». Об этом говорится в заявлении компании.

Российский сегмент бизнеса TCS Group возглавит председателя правления «Тинькофф-банка» Станислав Близнюк, управлять компанией будет команда топ-менеджеров банка.

«Я работаю в “Тинькофф-банке” с 2006 года, как и мои коллеги, и мы берем на себя полную ответственность за дальнейшее управление российским бизнесом», – прокомментировал Станислав Близнюк.

В российский сегмент бизнеса TCS Group входят, помимо «Тинькофф-банка», «Тинькофф Страхование», ООО «ТКС», ООО «Т-Финанс», «Тинькофф Мобайл».

«Команда “Тинькофф” умеет быстро реагировать и адаптироваться к вызовам и всегда находит оптимальные решения для наших клиентов. В это непростое время банку необходимы умение устранять препятствия для ведения бизнеса, гибкость и скорость», – отметил основатель «Тинькофф» Олег Тиньков.

Фото на обложке: olympuscat / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Центральный банк будет покупать золото по договорной цене вместо фиксированной
  2. 2 Минфин предложит госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 год
  3. 3 Сенаторы США предложили лишить налоговых льгот компании с бизнесом в России
  4. 4 Представитель правительства в судах заявил о риске всплеска коррупции в России
  5. 5 HR-сервис «Эйч» предложил бизнесу оплатить консультации потерявшим работу специалистам
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2022

Демо-день INVEST ACCELERATOR

10 апреля 2022

StartHub.Moscow

10 апреля 2022

Стартап-марафон «Разведка Боем»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay

Списки и рейтинги

Как открыть банковский счет за рубежом онлайн: гид по странам

Колонки

Будет ли дефолт в России? Рассуждает эксперт по финансовому рынку

Новости

«Ростех» разработал роутер с защитой от хакеров на базе отечественного процессора

Новости

Курсы доллара и евро вернулись к уровням до начала военной операции на Украине