Акции TCS Group обновили рекорд стоимости на фоне снижения доли Тинькова

Стоимость ценных бумаг TCS Group начала расти с конца прошлой недели. Драйвером роста стала информация о потере Олегом Тиньковым контрольного пакета компании из-за конвертации акций.

Акции класса В, принадлежащие трастам The Rigi Trust и Bernina Trust, связанным с Тиньковым, конвертируются в акции класса А (у акции класса В десять голосов, а у класса А — один). В итоге доля голосующих акций бизнесмена в капитале TCS Group сокращается с 84% до 35%.

Еще в декабре компания объявила о снижении участия в капитале своего ключевого акционера. Тиньков продал 5,3% своего пакета в TCS Group за $325 млн, до $200 млн из вырученных средств он намерен был направить на создание благотворительного фонда для борьбы с раком крови и развитие института донорства.

В конце года бизнесмен в интервью журналу Forbes изложил свою версию переговоров с «Яндексом» по поводу продажи «Тинькофф Банка».

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