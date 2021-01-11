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Акции TCS Group обновили рекорд стоимости на фоне снижения доли Тинькова

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Котировки ценных бумаг TCS Group (головная структура «Тинькофф Банка») установили рекорд на торгах Московской биржи 11 января. Их максимальная стоимость составила 3095 рублей за расписку, сообщает РБК.

Акции TCS Group обновили рекорд стоимости на фоне снижения доли Тинькова

Стоимость ценных бумаг TCS Group начала расти с конца прошлой недели. Драйвером роста стала информация о потере Олегом Тиньковым контрольного пакета компании из-за конвертации акций.

Акции класса В, принадлежащие трастам The Rigi Trust и Bernina Trust, связанным с Тиньковым, конвертируются в акции класса А (у акции класса В десять голосов, а у класса А — один). В итоге доля голосующих акций бизнесмена в капитале TCS Group сокращается с 84% до 35%.

Еще в декабре компания объявила о снижении участия в капитале своего ключевого акционера. Тиньков продал 5,3% своего пакета в TCS Group за $325 млн, до $200 млн из вырученных средств он намерен был направить на создание благотворительного фонда для борьбы с раком крови и развитие института донорства.

В конце года бизнесмен в интервью журналу Forbes изложил свою версию переговоров с «Яндексом» по поводу продажи «Тинькофф Банка».

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Фото: Unsplash

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