TCS Group заявила о планах провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи

Головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования» — TCS Group — заявила о планах провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи на фоне приостановки торговли этими ценными бумагами компании еще с 3 марта 2022 года.
Об этом сообщает «Интефакс» со ссылкой на сообщение группы компаний.
С апреля прошлого года TCS Group остается в статусе фирмы, меняющей юрисдикцию с кипрской на российскую (очередное обсуждение в кругу акционеров намечено на 8 января).
Поскольку торговля расписками TCS была приостановлена еще с марта, руководство компании, ключевой долей акций в которой (35%) владеет «Интеррос» Владимира Потанина, пришло к выводу, что логично будет провести делистинг GDR (глобальных депозитарных расписок) с Лондонской биржи.
Для этого ГК должна официально обратиться в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA).
Если процедура пойдет по плану, следует ожидать, что к 31 января 2024 года допуск GDR TCS Group к торгам на Лондонской бирже будет полностью отменен.
Фото на обложке: Unsplash
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