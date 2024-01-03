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TCS Group заявила о планах провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования» — TCS Group — заявила о планах провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи на фоне приостановки торговли этими ценными бумагами компании еще с 3 марта 2022 года.

TCS Group заявила о планах провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи

Об этом сообщает «Интефакс» со ссылкой на сообщение группы компаний.

С апреля прошлого года TCS Group остается в статусе фирмы, меняющей юрисдикцию с кипрской на российскую (очередное обсуждение в кругу акционеров намечено на 8 января).

Поскольку торговля расписками TCS была приостановлена еще с марта, руководство компании, ключевой долей акций в которой (35%) владеет «Интеррос» Владимира Потанина, пришло к выводу, что логично будет провести делистинг GDR (глобальных депозитарных расписок) с Лондонской биржи.

Для этого ГК должна официально обратиться в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA).

Если процедура пойдет по плану, следует ожидать, что к 31 января 2024 года допуск GDR TCS Group к торгам на Лондонской бирже будет полностью отменен.

Фото на обложке: Unsplash

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