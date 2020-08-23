Количество вакансий для репетиторов и учителей в России в первые две недели августа увеличилось на 66% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Об этом говорят результаты исследования рекрутингового сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Rusbase.

В России вырос спрос на репетиторов. Им предлагают до 230 тысяч рублей в месяц