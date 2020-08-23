В России вырос спрос на репетиторов. Им предлагают до 230 тысяч рублей в месяц
Количество вакансий для репетиторов и учителей в России в первые две недели августа увеличилось на 66% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Об этом говорят результаты исследования рекрутингового сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Rusbase.
По данным исследования, частные компании увеличили количество вакансий на 82%, государственные — на 15%
Топ-5 самых популярных вакансий в образовании и науке с 1 по 14 августа:
- лаборанты химического анализа;
- репетиторы по математике в начальных классах;
- преподаватели математики для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
- преподаватели математики в пятых-восьмых классах;
- воспитатели.
В среднем специалисты в сфере образования в России зарабатывают до 55 тысяч рублей, отмечается в исследовании. В Москве специалистам предлагают до 230 тысяч рублей, в Красноярске — до 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — до 130 тысяч рублей. Желаемая заработная плата соискателей в среднем по России составляет 39 тысяч рублей.
Количество новых резюме в сфере образования и науки за первые две недели августа снизилось на 2,5%. Средний возрат соискателя составляет 32 года.
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