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В России вырос спрос на репетиторов. Им предлагают до 230 тысяч рублей в месяц

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Количество вакансий для репетиторов и учителей в России в первые две недели августа увеличилось на 66% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Об этом говорят результаты исследования рекрутингового сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Rusbase.  

В России вырос спрос на репетиторов. Им предлагают до 230 тысяч рублей в месяц

По данным исследования, частные компании увеличили количество вакансий на 82%, государственные — на 15%

Топ-5 самых популярных вакансий в образовании и науке с 1 по 14 августа: 

  • лаборанты химического анализа;
  • репетиторы по математике в начальных классах;
  • преподаватели математики для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
  • преподаватели математики в пятых-восьмых классах;
  • воспитатели. 

В среднем специалисты в сфере образования в России зарабатывают до 55 тысяч рублей, отмечается в исследовании. В Москве специалистам предлагают до 230 тысяч рублей, в Красноярске — до 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — до 130 тысяч рублей. Желаемая заработная плата соискателей в среднем по России составляет 39 тысяч рублей. 

Количество новых резюме в сфере образования и науки за первые две недели августа снизилось на 2,5%. Средний возрат соискателя составляет 32 года.

Фото: Rido / Shutterstock

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