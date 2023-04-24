«ТилТех» инвестирует в локальные бренды на маркетплейсах

Инвестиционная группа «ТилТех» запустила новый фонд 3Streams для инвестиций в компании, создавшие свой продукт и продающие товар на маркетплейсах. В течение года компания намерена вложить 250 млн рублей в 12 локальных брендов. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе ГК.
Управлять 3Streams будут Федор Яковлев, Николай Попович и Елена Хоботова, которые также возглавляют команду фонда Startup Lab.
Фонд будет инвестировать в проекты, у которых есть:
- собственный продукт с уникальной ценностью в нише от 30 млрд рублей;
- оборот от 30 до 600 млн рублей;
- рост от 50% год к году.
3Streams будет вкладывать в капитал портфельных проектов в обмен на долю, в будущем может кредитовать портфельные проекты. Фонд также будет помогать запускать систему управления Beyond Taylor, которая, в том числе, позволила быстро масштабироваться «ВкусВиллу».
Фонд уже закрыл первую сделку — инвестировал в производителя детской мебели «Друг Кузя». Сумма сделки составила 10 млн рублей. Деньги пойдут на расширение продуктовой линейки, направленной на рост и развитие ребенка.
Фото на обложке: SFIO CRACHO /
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