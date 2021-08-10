В Москве появился новый профессиональный центр для предпринимателей

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ открылся профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП), сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
В нем предприниматели, их сотрудники и самозанятые смогут бесплатно прослушать образовательные курсы, а также посетить лекции и мастер-классы.
«Сейчас профцентр МСП в "Технограде" предлагает девять направлений обучения. Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн. В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ, вводить новые углубленные курсы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Полное расписание занятий опубликовано на сайте профцентра МСП. Для участия в образовательных программах необходимо предоставить документ, свидетельствующий о регистрации человека в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.
В зависимости от пройденной программы участники по окончании обучения получат сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
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