Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Москве появился новый профессиональный центр для предпринимателей

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ открылся профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП), сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В Москве появился новый профессиональный центр для предпринимателей

В нем предприниматели, их сотрудники и самозанятые смогут бесплатно прослушать образовательные курсы, а также посетить лекции и мастер-классы. 

«Сейчас профцентр МСП в "Технограде" предлагает девять направлений обучения. Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн. В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ, вводить новые углубленные курсы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Полное расписание занятий опубликовано на сайте профцентра МСП. Для участия в образовательных программах необходимо предоставить документ, свидетельствующий о регистрации человека в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. 

В зависимости от пройденной программы участники по окончании обучения получат сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Pexels

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как получить максимум, если вы хотите вступить в бизнес-сообщество
  2. 2 «Шереметьево» ищет «голос аэропорта» ко дню рождения гавани
  3. 3 Как устроен бизнес по выращиванию клубники на вертикальных фермах
  4. 4 В России разработали метод сверхточного сканирования мозга
  5. 5 Производитель колбас «Дымов» выпустит батончики с мясом для спортсменов
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 августа 2021

Moscow Travel Factory

13 августа 2021

Бизнес-акселератор Росатома

13 августа 2021

Codenrock Battle

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма