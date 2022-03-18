Российские технологические компании смогут получить гранты до 250 млн рублей

Российские технологические компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций, сообщила преcс-служба правительства РФ.

Речь идет о новом механизме так называемого доращивания технологических компаний, который запускается в рамках федерального проекта «Взлет от стартапа до IPO».

Как пояснили в Кабмине, гранты смогут получить компании, которые способны предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. Они должны реализовать проекты с использованием приоритетных технологий, среди которых:

искусственный интеллект;

сети 5G;

квантовые сенсоры;

перспективные космические системы;

новые поколения микроэлектроники;

технологии новых материалов и веществ;

технологии создания новых и портативных источников энергии;

технологии создания современного промышленного оборудования и др.

Компании смогут претендовать на гранты в размере от 25 млн рублей до 250 млн рублей. При этом срок реализации проекта не должен превышать шести лет после получения субсидии.

Чтобы получить субсидию, технологическим компаниями придется пройти конкурс. Победителей определит специальный грантовый комитет, состав которого правительство утвредлит в ближайшее время.

Для участия в конкурсе технологические компании должны соответствать требованиями по выручке — 500 млн рублей за последний год или в среднем за последние три года. Контролировать предоставление субсидий и достижение результатов в рамках проектов технологических компаний будет Минэкономразвития.

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