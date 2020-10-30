Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Правительство выбрало 10 цифровых технологий для ускоренного внедрения в России

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Перечень перспективных цифровых технологий утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. К ним будут применяться упрощённые правовые режимы, сообщает правительство РФ.

Правительство выбрало 10 цифровых технологий для ускоренного внедрения в России

Опубликован список технологий, в отношении которых будет действовать особая правовая среда. Это ускорит тестирование и выход на рынок новых цифровых сервисов, полагают в кабинете министров. 

В перечень вошли:

  • нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта;
  • технологии работы с большими данными;
  • квантовые и производственные технологии;
  • робототехника и сенсорика;
  • технологии систем распределенного реестра и беспроводной связи;
  • технологии виртуальной и дополненной реальности;
  • интернет вещей;
  • отраслевые цифровые технологии.

Мишустин утвердил и организацию, которая будет представлять интересы бизнеса — АНО «Цифровая экономика». В число учредителей входят Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, «Роснано» и другие российские компании.

Напомним, федеральный закон об экспериментальных правовых режимах был принят 31 июля 2020 года. Его суть в том, что государство разрешает компаниям не применять отдельные обязательные требования при разработке, апробации и внедрении новых цифровых продуктов.

Срок действия особого режима не может превышать трех лет. Если эксперимент с правовыми песочницами будет успешным, его планируют распространить на другие сферы инноваций.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 октября 2020

Прорыв года

30 октября 2020

Открытый урок с представителем компании HUAWEI

30 октября 2020

Game Innovators 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма