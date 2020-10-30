Правительство выбрало 10 цифровых технологий для ускоренного внедрения в России

Опубликован список технологий, в отношении которых будет действовать особая правовая среда. Это ускорит тестирование и выход на рынок новых цифровых сервисов, полагают в кабинете министров.

В перечень вошли:

нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта;

технологии работы с большими данными;

квантовые и производственные технологии;

робототехника и сенсорика;

технологии систем распределенного реестра и беспроводной связи;

технологии виртуальной и дополненной реальности;

интернет вещей;

отраслевые цифровые технологии.

Мишустин утвердил и организацию, которая будет представлять интересы бизнеса — АНО «Цифровая экономика». В число учредителей входят Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, «Роснано» и другие российские компании.

Напомним, федеральный закон об экспериментальных правовых режимах был принят 31 июля 2020 года. Его суть в том, что государство разрешает компаниям не применять отдельные обязательные требования при разработке, апробации и внедрении новых цифровых продуктов.

Срок действия особого режима не может превышать трех лет. Если эксперимент с правовыми песочницами будет успешным, его планируют распространить на другие сферы инноваций.

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