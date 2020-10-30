Правительство выбрало 10 цифровых технологий для ускоренного внедрения в России

Перечень перспективных цифровых технологий утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. К ним будут применяться упрощённые правовые режимы, сообщает правительство РФ.
Опубликован список технологий, в отношении которых будет действовать особая правовая среда. Это ускорит тестирование и выход на рынок новых цифровых сервисов, полагают в кабинете министров.
В перечень вошли:
- нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта;
- технологии работы с большими данными;
- квантовые и производственные технологии;
- робототехника и сенсорика;
- технологии систем распределенного реестра и беспроводной связи;
- технологии виртуальной и дополненной реальности;
- интернет вещей;
- отраслевые цифровые технологии.
Мишустин утвердил и организацию, которая будет представлять интересы бизнеса — АНО «Цифровая экономика». В число учредителей входят Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, «Роснано» и другие российские компании.
Напомним, федеральный закон об экспериментальных правовых режимах был принят 31 июля 2020 года. Его суть в том, что государство разрешает компаниям не применять отдельные обязательные требования при разработке, апробации и внедрении новых цифровых продуктов.
Срок действия особого режима не может превышать трех лет. Если эксперимент с правовыми песочницами будет успешным, его планируют распространить на другие сферы инноваций.
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
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