Разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей от частных инвесторов

Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей в обмен на долю 15% при оценке 530 млн рублей, сообщила пресс-служба компании. В seed-раунде приняли участие три частных инвестора.

Technored специализируется на доступной автоматизации производственных процессов: от роботов для сварки до роботов-загрузчиков. Компания производит роботизированные ячейки и аксессуары, внедряет промышленных роботов.

Привлеченные деньги планируется потратить на развитие производства для увеличения объема поставок. В приоритете — расширение ассортимента. Сейчас компания разрабатывает более доступных роботов, которых можно будет приобрести «по цене более чем в два раза ниже нынешней». Также в ближайших планах у Technored усиление отдела разработки и развитие бизнеса в регионах.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Технорэд» основано в 2018 году. Основатель и гендиректор – Артем Лукин, который владеет 60% в капитале компании. Еще 15% принадлежит АО «Импакт Капитал» и 10% Елене Коняхиной.

В ноябре 2021 года долю 7,16 % в компании получил Андрей Зарецкий, 4,05 % — Олег Селиванов и 3,8 % —​ Дмитрий Нагорный. В результате сделки доля АО «Импакт Капитал» сократилась с 20% до 15%, а Коняхиной — с 20% до 10%.

«Компания распределяла часть прибыли на дивиденды, и Impact Capital за 2 года получил дивидендами 7 млн рублей дополнительно к монетизации доли. В 2019 году IC вошел с 14 млн за 20%, и в 2021 году за 20,25 млн продали 5% доли», — пояснил RB.ru представитель фонда.

По данным самой компании, в 2019 году выручка проекта составила 25 млн рублей, в 2020 году — 107 млн, за 7 месяцев 2021 года — 140 млн рублей.

Technored является официальным дистрибьютором датской компании «Universal Robots». Специализируется на «коботах» (коллаборативных роботах), промышленных роботах, аксессуарах для роботов, службе сервиса запчастей и другом.

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