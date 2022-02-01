Открыт прием заявок на TechTour Russia 2022

12 апреля в Москве, 13-14 апреля в Казани пройдет TechTour 2022, в рамках которого стартапы смогут презентовать свои решения представителям глобальных венчурных фондов и технологических корпораций. Участие бесплатное.
Принять участие в отборе могут компании на ранних и более поздних стадиях развития с проверенной бизнес-моделью и работающих на рынке и компании раундов A и B с высоким потенциалом масштабирования.
В этом году отбор заявок стартапов будет проходить в двух направлениях — Digital и Sustainability. Всего планируется отобрать более 30 технологических компаний.
Digital:
- Deep Tech;
- Software;
- Hardware;
- Photonics & Electronics;
- AI & Big Data;
- XR/AR/VR;
- Space;
- Gaming & eSports;
- HealthTech.
Sustainability:
- Energy Efficiency & Digitalisation;
- Alternative Energy;
- Alternative Carbon;
- Hydrogen;
- Food & Bioeconomy;
- Circular Economy;
- Mobility;
- Transport & Logistics;
- Material.
Компании, прошедшие отбор, смогут:
- представить свои решения и проекты инвесторам в четырех треках в Москве, Казани и Иннополисе;
- получить отзывы инвесторов и отраслевых экспертов о представленном проекте;
- лично встретиться как с венчурными инвесторами, так и с корпорациями, которые находятся в поиске инвестиций;
- наладить деловые контакты с коллегами-предпринимателями и международными венчурными инвесторами.
В отборочный комитет TechTour Russia 2022 войдут более 60 представителей ведущих венчурных фондов и технологических корпораций Европы, США, России.
TechTour Russia 2022 пройдет в тесном сотрудничестве с инвестиционно-венчурным фондом РТ, международной организацией инвесторов INVESTORO, инновационным центром «Сколково».
Подать заявку можно до 7 февраля 2022 года на сайте. Организаторы предупреждают, что презентации и питчи пройдут на английском языке.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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