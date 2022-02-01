Открыт прием заявок на TechTour Russia 2022

12 апреля в Москве, 13-14 апреля в Казани пройдет TechTour 2022, в рамках которого стартапы смогут презентовать свои решения представителям глобальных венчурных фондов и технологических корпораций. Участие бесплатное.

Принять участие в отборе могут компании на ранних и более поздних стадиях развития с проверенной бизнес-моделью и работающих на рынке и компании раундов A и B с высоким потенциалом масштабирования.

В этом году отбор заявок стартапов будет проходить в двух направлениях — Digital и Sustainability. Всего планируется отобрать более 30 технологических компаний.

Digital:

Deep Tech;

Software;

Hardware;

Photonics & Electronics;

AI & Big Data;

XR/AR/VR;

Space;

Gaming & eSports;

HealthTech.

Sustainability:

Energy Efficiency & Digitalisation;

Alternative Energy;

Alternative Carbon;

Hydrogen;

Food & Bioeconomy;

Circular Economy;

Mobility;

Transport & Logistics;

Material.

Компании, прошедшие отбор, смогут:

представить свои решения и проекты инвесторам в четырех треках в Москве, Казани и Иннополисе;

получить отзывы инвесторов и отраслевых экспертов о представленном проекте;

лично встретиться как с венчурными инвесторами, так и с корпорациями, которые находятся в поиске инвестиций;

наладить деловые контакты с коллегами-предпринимателями и международными венчурными инвесторами.

В отборочный комитет TechTour Russia 2022 войдут более 60 представителей ведущих венчурных фондов и технологических корпораций Европы, США, России.

TechTour Russia 2022 пройдет в тесном сотрудничестве с инвестиционно-венчурным фондом РТ, международной организацией инвесторов INVESTORO, инновационным центром «Сколково».

Подать заявку можно до 7 февраля 2022 года на сайте. Организаторы предупреждают, что презентации и питчи пройдут на английском языке.