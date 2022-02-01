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Открыт прием заявок на TechTour Russia 2022

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

12 апреля в Москве, 13-14 апреля в Казани пройдет TechTour 2022, в рамках которого стартапы смогут презентовать свои решения представителям глобальных венчурных фондов и технологических корпораций. Участие бесплатное.

Открыт прием заявок на TechTour Russia 2022

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Принять участие в отборе могут компании на ранних и более поздних стадиях развития с проверенной бизнес-моделью и работающих на рынке и компании раундов A и B с высоким потенциалом масштабирования.

В этом году отбор заявок стартапов будет проходить в двух направлениях — Digital и Sustainability. Всего планируется отобрать более 30 технологических компаний.

Digital: 

  • Deep Tech;
  • Software;
  • Hardware;
  • Photonics & Electronics;
  • AI & Big Data;
  • XR/AR/VR;
  • Space;
  • Gaming & eSports;
  • HealthTech.

 Sustainability:

  • Energy Efficiency & Digitalisation;
  • Alternative Energy;
  • Alternative Carbon;
  • Hydrogen;
  • Food & Bioeconomy;
  • Circular Economy;
  • Mobility;
  • Transport & Logistics;
  • Material.

Компании, прошедшие отбор, смогут:

  • представить свои решения и проекты инвесторам в четырех треках в Москве, Казани и Иннополисе;
  • получить отзывы инвесторов и отраслевых экспертов о представленном проекте;
  • лично встретиться как с венчурными инвесторами, так и с корпорациями, которые находятся в поиске инвестиций;
  • наладить деловые контакты с коллегами-предпринимателями и международными венчурными инвесторами.

В отборочный комитет TechTour Russia 2022 войдут более 60 представителей ведущих венчурных фондов и технологических корпораций Европы, США, России. 

TechTour Russia 2022 пройдет в тесном сотрудничестве с инвестиционно-венчурным фондом РТ, международной организацией инвесторов INVESTORO, инновационным центром «Сколково». 

Подать заявку можно до 7 февраля 2022 года на сайте. Организаторы предупреждают, что презентации и питчи пройдут на английском языке. 

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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