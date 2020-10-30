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Стартовал набор на онлайн-курс для школьников по запуску стартапов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Технопарк «Сколково» и «Фоксфорд» открыли онлайн-курс для учащихся 7-11 классов, посвященный созданию стартапов. Победители конкурса проектов смогут получить грант на обучение — для этого нужно подать заявку до 3 ноября.

Стартовал набор на онлайн-курс для школьников по запуску стартапов

Образовательная программа курса «Стартап-Формула» рассчитана на четыре месяца — занятия начнутся 7 ноября. Школьники пообщаются с экспертами «Сколково», познакомятся с маркетингом, финансами и другими сферами, поработают над собственным проектом.

Студенты примут участие в вебинарах, мастер-классах и мастер-майндах. Программа разделена на девять модулей:

  1. Стартап.
  2. Рынок.
  3. Продукт.
  4. Маркетинг.
  5. Продажи.
  6. Команда.
  7. Бизнес-модель.
  8. Финансы.
  9. Питч.

После финального питча перед экспертами и инвесторами организаторы отберут 10 студентов, которые получат возможность привлечь финансирование или попасть на стажировку в стартап.

Преподавателями стали сооснователь студии Be visual! Анастасия Ивко и основатель бизнес-школы для подростков Deti-MBA Павел Якименко.

Среди приглашенных экспертов:

  • Илья Чех, основатель компании «Моторика»;
  • Сергей Щербинин, основатель Sensor Data Mining;
  • Андрей Федоров, основатель Shield.

Чтобы выиграть грант на бесплатное обучение, нужно придумать и описать идею стартапа и подать заявку на участие в конкурсе проектов до 3 ноября.

Узнать подробности и стоимость можно на сайте курса.

Фото на обложке: FS Stock / Shutterstock

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