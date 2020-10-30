Стартовал набор на онлайн-курс для школьников по запуску стартапов
Технопарк «Сколково» и «Фоксфорд» открыли онлайн-курс для учащихся 7-11 классов, посвященный созданию стартапов. Победители конкурса проектов смогут получить грант на обучение — для этого нужно подать заявку до 3 ноября.
Образовательная программа курса «Стартап-Формула» рассчитана на четыре месяца — занятия начнутся 7 ноября. Школьники пообщаются с экспертами «Сколково», познакомятся с маркетингом, финансами и другими сферами, поработают над собственным проектом.
Студенты примут участие в вебинарах, мастер-классах и мастер-майндах. Программа разделена на девять модулей:
- Стартап.
- Рынок.
- Продукт.
- Маркетинг.
- Продажи.
- Команда.
- Бизнес-модель.
- Финансы.
- Питч.
После финального питча перед экспертами и инвесторами организаторы отберут 10 студентов, которые получат возможность привлечь финансирование или попасть на стажировку в стартап.
Преподавателями стали сооснователь студии Be visual! Анастасия Ивко и основатель бизнес-школы для подростков Deti-MBA Павел Якименко.
Среди приглашенных экспертов:
- Илья Чех, основатель компании «Моторика»;
- Сергей Щербинин, основатель Sensor Data Mining;
- Андрей Федоров, основатель Shield.
Чтобы выиграть грант на бесплатное обучение, нужно придумать и описать идею стартапа и подать заявку на участие в конкурсе проектов до 3 ноября.
Узнать подробности и стоимость можно на сайте курса.
Фото на обложке: FS Stock / Shutterstock
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