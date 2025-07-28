Технический шторм: акции «Аэрофлота» просели на фоне хакерской атаки и отмены рейсов

Не сбой, а хакерская атака

Утром 28 июля «Аэрофлот» сообщил о сбое в информационных системах. Сначала речь шла о технических проблемах, но к полудню стало ясно: это не баг, а взлом.

По данным транспортной прокуратуры, сбой стал следствием хакерской атаки, в результате которой пострадала внутренняя IT-инфраструктура перевозчика. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ).

Минус почти 4% и десятки отмен

Пока IT-отдел пытался вернуть системы в рабочее состояние, «Аэрофлот» вынужденно отменил не менее 49 пар рейсов — как вылеты из Москвы, так и прилёты в столицу. В список направлений попали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минск, Сочи, Красноярск, Казань, Калининград, Уфа, Махачкала, Омск и другие крупные города. По информации Минтранса, общий масштаб затронутых пассажиров — около 75 000 человек.

Рынок отреагировал жёстко: к середине торговой сессии акции перевозчика просели на 3,9%, опустившись до 56,61 рубля. Это худший день для «Аэрофлота» с начала июля.

Silent Crow объявили о причастности к атаке

Хакерская группировка Silent Crow публично заявила, что именно она стоит за атакой. По её версии, был нанесён серьёзный удар по цифровой инфраструктуре «Аэрофлота»: уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов, а также похищено 22 терабайта данных.

Официального подтверждения этим данным пока нет, однако масштаб произошедшего даёт основания полагать, что речь идёт о координированной и целенаправленной атаке.

Будущее определит масштаб последствий

Инцидент может остаться краткосрочным, если техническая команда быстро восстановит работу систем и объяснит ситуацию рынку. Но если сбой затянется или повторится, давление на «Аэрофлот» усилится: возможен дополнительный отток пассажиров, рост репутационных рисков и новая волна снижения капитализации.

Никита Бредихин, ведущий инвестиционный аналитик Go Invest, считает, что текущее падение — скорее эмоциональная реакция.





«Реакция рынка напрямую зависит от простоя. Компания не только теряет выручку, но и продолжает нести операционные расходы. Также увеличиваются расходы на починку IT-инфраструктуры. Чем дольше длится отмена рейсов, тем больше ущерб», — комментирует Бредихин.

Он добавляет, что финансовые последствия будут понятны не сразу: пока работа инфраструктуры не восстановлена, рассуждать о деньгах рано.

«Сейчас мы не можем спрогнозировать влияние сбоя на финансовые показатели компании. Пока не будет ясности о масштабе проблем и скорости их устранения, говорить о денежном эффекте для компании преждевременно», — подытожил эксперт.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев уточняет: рынок всегда остро реагирует на резонансные инциденты, особенно если они касаются потребительского сектора. В случае «Аэрофлота» отмена рейсов — это не просто технический сбой, а срыв цепочки услуг, напрямую влияющий на клиентов.

«Это типичный пример краткосрочной реакции на новостной фон, в первую очередь, из-за неуверенности и отсутствия информации о масштабах и причинах сбоя», — отмечает Расторгуев.

По его словам, насколько устойчивым окажется падение, зависит от того, как быстро компания устранит последствия и прояснит детали. Если ситуация будет воспринята как разовый сбой, рынок может «остыть» за несколько сессий. Но если вскроются системные уязвимости в IT-архитектуре или слабое управление цифровыми активами — последствия затянутся и повлияют на долгосрочную оценку устойчивости.

Проверка на устойчивость

Для «Аэрофлота» подобный сбой стал стресс-тестом не только для IT, но и для всей бизнес-модели. В условиях высокой конкуренции и низкой лояльности к инфраструктурным сбоям, даже кратковременные простои становятся фактором давления — на выручку, на доверие, на капитализацию. Если не заняться кибербезопасностью сейчас, следующая ошибка может стоить дороже.







Фото: Эрик Романенко / ТАСС