Подать заявку на конкурс «Технократ» можно до 31 октября включительно

ФИОП (Группа РОСНАНО) при поддержке АНО «еНано» продлили прием заявок на конкурс инновационных проектов «Технократ» до 31 октября. К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые. Победители получат грант на 500 тыс. рублей.

Конкурс проходит в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям на площадке РОСНАНО. Подать заявку могут студенты технических вузов, аспиранты и научные сотрудники от 18 до 30 лет с гражданством РФ, которые еще не становились победителями программы. Каждый проект подает и представляет одно физическое лицо.

Проекты принимаются по четырем направлениям:

Цифровые технологии. Медицина и технологии здоровьесбережения. Новые материалы и химические технологии. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии.

Организаторы объявят полуфиналистов конкурса в ноябре. В декабре состоится финал, во время которого проекты участников будет оценивать жюри из экспертов Группы РОСНАНО. Результаты конкурса будут известны в начале 2021 года.

Победители получат грант в 500 тыс. рублей на два года, который можно потратить на научно-исследовательскую работу.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте конкурса «Технократ».

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