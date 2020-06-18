Стартовал конкурс для школьников в сфере инноваций и технологического творчества
Конкурс «Большая разведка. Школьный трек» проводится при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и компании«Лукойл-Пермь». Прием заявок продлится до 19 июня.
В конкурсе могут принимать участие школьники Пермского края и России, которые занимаются:
- инновационно-предпринимательский деятельностью;
- научно-исследовательской деятельностью;
- научно-технической деятельностью.
В рамках конкурса выделено шесть направлений:
- информационные технологии и робототехника;
- экология и урбанистика;
- умный город;
- промышленные, аэрокосмические и аддитивные технологии;
- медицинские, социальные и образовательные технологии;
- агротехнологии.
В конкурсе учащиеся 10-11 классов получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в Пермский национальный исследовательский политехнический университет.
Отправить заявку можно на сайте конкурса.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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