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Стартовал конкурс для школьников в сфере инноваций и технологического творчества

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Конкурс «Большая разведка. Школьный трек» проводится при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и компании«Лукойл-Пермь». Прием заявок продлится до 19 июня.

Стартовал конкурс для школьников в сфере инноваций и технологического творчества

В конкурсе могут принимать участие школьники Пермского края и России, которые занимаются: 

  • инновационно-предпринимательский деятельностью;
  • научно-исследовательской деятельностью;
  • научно-технической деятельностью.

В рамках конкурса выделено шесть направлений:

  • информационные технологии и робототехника;
  • экология и урбанистика;
  • умный город; 
  • промышленные, аэрокосмические и аддитивные технологии; 
  • медицинские, социальные и образовательные технологии; 
  • агротехнологии. 

В конкурсе учащиеся 10-11 классов получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Отправить заявку можно на сайте конкурса. 

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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