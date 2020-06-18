Стартовал конкурс для школьников в сфере инноваций и технологического творчества

Конкурс «Большая разведка. Школьный трек» проводится при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и компании«Лукойл-Пермь». Прием заявок продлится до 19 июня.

В конкурсе могут принимать участие школьники Пермского края и России, которые занимаются:

инновационно-предпринимательский деятельностью;

научно-исследовательской деятельностью;

научно-технической деятельностью.

В рамках конкурса выделено шесть направлений:

информационные технологии и робототехника;

экология и урбанистика;

умный город;

промышленные, аэрокосмические и аддитивные технологии;

медицинские, социальные и образовательные технологии;

агротехнологии.

В конкурсе учащиеся 10-11 классов получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Отправить заявку можно на сайте конкурса.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash