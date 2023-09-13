Технологии в транспорте: как быть новатором в консервативной отрасли

Перегруженность автодорог, пробки, ДТП, тревожно высокие показатели вредных выбросов, нехватка водителей — эти проблемы транспортной отрасли ежегодно только усугубляются. В мире рассматриваются разные варианты их решения. Один из них — использование внеуличного транспорта. Например, компания Unitsky String Technologies Inc. предлагает применение транспортно-инфраструктурного комплекса uST — рельсо-струнной эстакады с пассажирскими станциями или грузовыми терминалами, по которой со скоростью до 150 км/ч движутся беспилотные электромобили на стальных колесах.

Однако консерваторы, как не раз бывало в истории, не всегда готовы к переходу на следующий уровень. Между тем, технология подтверждена патентами и воплощена в готовом продукте инжиниринговой компанией Unitsky String Technologies Inc. Следующий шаг — повсеместное использование комплексов uST. Компания сделает его, когда убедит заказчиков, что транспортная отрасль давно готова к изменениям и того же требует от них.

Как UST Inc. решает эту задачу даже не с одной — с двумя звездочками?

На пути к мечте

История беспилотного транспорта «второго уровня» началась со смелой идеи генерального конструктора компании и автора изобретения Анатолия Юницкого. На страте технология не раз подвергалась критике, а консервативные заказчики скептически оценивали возможность реализации такого проекта.

Несмотря на это к 2021 году компания представила готовый продукт — транспортно-инфраструктурные решения uST. К этому времени UST Inc. располагала командой из 600 инженеров, двумя испытательно-демонстрационными центрами (в Беларуси и ОАЭ), а также собственным производством. В том же году комплекс, разработанный компанией, получил сертификат соответствия требованиям безопасности от организации TUV SW.

Решение uST выгодно отличается от конкурентов. В частности, возведение рельсо-струнной эстакады требует минимального землеотвода и не нарушает природный ландшафт местности, а стоимость работ в разы доступнее, чем у инфраструктуры для других видов транспорта.

В состав комплекса входят беспилотные рельсовые электромобили, которые отличаются низким энергопотреблением, а их эксплуатация положительно сказывается на экологии за счет отсутствия выхлопных газов, продуктов износа шин и других загрязняющих окружающую среду отходов.

Расположение трассы высоко над землей минимизирует риск столкновения с посторонними объектами или пешеходами. Исключены такие проблемы, как пробки или человеческий фактор.

Компания ведет переговоры с рядом потенциальных заказчиков, где-то уже прорабатываются варианты реализации. Это говорит о высоких темпах процесса по внедрению продукта на рынок, считает генеральный директор UST Inc. Надежда Косарева.

Надежда Косарева, генеральный директор UST Inc.

По опыту всем известных высокотехнологичных компаний, ни одно решение, которое сейчас имеет массовое распространение, не стало популярным меньше, чем за 100 лет. Например, рынок электромобилей существовал и некоторое время даже процветал задолго до Мартина Эберхарда, Марка Тарпеннинга и тем более Илона Маска. С начала XX века электрокары не были экзотикой на улицах в США. Но только сейчас электромобили становятся по-настоящему массовым продуктом

Новые вызовы

Большой интерес к технологиям UST Inc. проявляют азиатские и арабские страны. Бурное развитие их экономик и рост городов требуют новых логистических решений и технологий, которые как раз есть у компании. Переговоры идут с Индонезией, ОАЭ, Индией.

Большие планы у компании и на российском рынке. Продукт UST Inc. прекрасно проявляет себя в части импортозамещения: подавляющее большинство элементов для комплексов uST создается собственными силами компании. Нет проблем и с материалами, необходимыми для создания транспортно-инфраструктурных комплексов. Их вполне могут обеспечивать производственные мощности Беларуси и России.

На фоне последних экономических событий у UST Inc. открылось дополнительное окно возможностей, констатирует Надежда Косарева: «Мы разрабатываем транспортно-инфраструктурные комплексы для решения логистических задач. Встречаемся с чиновниками и бизнесменами, демонстрируем свои возможности, получаем запросы и с ними работаем. Пока процесс движется не так быстро, как нам хотелось бы: людям нужно время, чтобы довериться незнакомым для них технологиям. Но повторюсь: для новаторов в сфере транспорта мы идем к цели семимильными шагами».

UST Inc. может помочь не только с традиционными перевозками — есть много других задач, где пригодятся технологии компании. Например, в освоении арктических регионов и территорий со сложным рельефом. Или в создании переправ, где они остро необходимы, в частности, через реку Лена в Якутии, где невозможно установить опоры для строительства моста.

Лучшая презентация — работающая технология

Поиск заказчиков — напряженная работа, которая не может быть поставлена на паузу. Специалисты компании участвуют в выставках, ведут переговоры с чиновниками, формируют лобби в кругу профессионалов, которые могут оценить преимущества технологии и представить потенциальному заказчику, даже если это чиновник из транспортной сферы на уровне города, региона или страны.

Чтобы отработать все стадии строительства и продемонстрировать, что компания готова браться в том числе и за нестандартные проекты, на территории белорусского экопарка был построен туристический комплекс «Юнилайт», который предназначен для перевозки грузов и посетителей туристической зоны.

Авторитет и высокую компетентность UST Inc. подтверждают аккредитация в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и в Государственном комитете по науке и технологиям, а также сотни патентов на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки в десятках стран по всему миру.

Но даже с такими сильными аргументами процесс переговоров с крупным бизнесом или представителями власти в разных странах занимает годы, начиная с ответов на общие вопросы и заканчивая проработкой возможного маршрута и согласования технических аспектов. В компании готовы к этому, потому что понимают: наступает поворотный момент в истории UST Inc. и, возможно, самой транспортной индустрии.

Фото на обложке и в тексте: предоставлено-пресс-службой UST Inc.

ЗАО «Струнные технологии»

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