Ученые МГУ и Neiry разработали технологию для общения с животными
Научный руководитель проекта «Фундаментальные и прикладные технологии» МГУ Михаил Лебедев на конференции Data Fusion заявил, что развитие технологий позволит в будущем общаться с животными на одном языке, сообщают «Ведомости».
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В рамках совместного эксперимента с компанией Neiry, специализирующейся на нейротехнологиях, ученые подключили искусственную нейронную сеть к мозгу лабораторной крысы.
Результаты эксперимента. Нейроинтерфейс смог корректно отвечать на вопросы, задаваемые исследователями. По словам Лебедева, 99% процессов мозга человека и животных являются бессознательными, и именно эти данные собирают нейроинтерфейсы. На основе полученной информации ученые создали модель, которая позволяет вести как вербальный, так и невербальный диалог с животными.
- В ноябре 2024 года Neiry и МГУ подключили мозг крысы к искусственному интеллекту «впервые в мире», сообщала пресс-служба компании. Она утверждала, что животное успешно ответило на сотни научных вопросов, включая темы по физике, истории и математике.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM
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