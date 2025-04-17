Научный руководитель проекта «Фундаментальные и прикладные технологии» МГУ Михаил Лебедев на конференции Data Fusion заявил, что развитие технологий позволит в будущем общаться с животными на одном языке, сообщают «Ведомости».

Ученые МГУ и Neiry разработали технологию для общения с животными

https://rb.ru/news/tehnologiya-dlya-obsheniya-s-zhivotnymi/

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