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Конференция по новым технологиям в маркетинге пройдет онлайн

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Юлиана Трегуб

14 апреля состоится онлайн-конференция «Cyberpunk 2020: будущее МарТех уже наступило». Ее организатором выступит платформа маркетинговой аналитики CoMagic. В ходе мероприятия эксперты обсудят новейшие маркетинговые технологии и инструменты digital-маркетинга, а также лучшие зарубежные кейсы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Конференция по новым технологиям в маркетинге пройдет онлайн

На конференции выступят специалисты ведущих маркетинговых компаний: CoMagic, OWOX, Qmarketing, Aitarget, amoCRM, «Матемаркетинг» и других.

Среди прочего они расскажут:

  • о технологиях, которые раньше были доступны только крупным корпорациям;
  • как построить стек маркетинговых технологий и управлять им;
  • как искусственный интеллект меняет современный маркетинг.

Также в ходе конференции состоятся конкурсы с призами от партнеров для всех участников трансляции и прямые включения с экспертами рынка между докладами спикеров.

Подробная программа и регистрация доступны на сайте конференции. Участие бесплатное.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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