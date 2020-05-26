26 мая в 19:00 в онлайн-формате пройдет Q&A с преподавателями межфакультетской кафедры Технологического Предпринимательства МФТИ-РОСНАНО и представителями компаний, которые предлагают совместить работу/оплачиваемую стажировку с учебой на ТехПреде.

Преподаватели кафедры ТехПред МФТИ-РОСНАНО и партнеры программы ответят на вопросы абитуриентов