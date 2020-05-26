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Преподаватели кафедры ТехПред МФТИ-РОСНАНО и партнеры программы ответят на вопросы абитуриентов
Новости
Юлиана Трегуб
26 мая в 19:00 в онлайн-формате пройдет Q&A с преподавателями межфакультетской кафедры Технологического Предпринимательства МФТИ-РОСНАНО и представителями компаний, которые предлагают совместить работу/оплачиваемую стажировку с учебой на ТехПреде.
Преподаватели кафедры ТехПред МФТИ-РОСНАНО и партнеры программы ответят на вопросы абитуриентовЮлиана Трегуб
ТехПред – магистерская программа по Технологическому Предпринимательству, доступная студентам МФТИ, МИСиС и МИФИ.
Возможности магистратуры ТехПреда:
- найти интересный проект или развить тот, которым уже занимаешься;
- получить 2 диплома (МФТИ и РАНХиГС);
- получить шанс выиграть грант в 500 000 рублей;
- защитить диплом перед Анатолием Чубайсом!
Регистрация на Q&A доступна на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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