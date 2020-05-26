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Преподаватели кафедры ТехПред МФТИ-РОСНАНО и партнеры программы ответят на вопросы абитуриентов

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

26 мая в 19:00 в онлайн-формате пройдет Q&A с  преподавателями межфакультетской кафедры Технологического Предпринимательства МФТИ-РОСНАНО и представителями компаний, которые предлагают совместить работу/оплачиваемую стажировку с учебой на ТехПреде.

Преподаватели кафедры ТехПред МФТИ-РОСНАНО и партнеры программы ответят на вопросы абитуриентов

ТехПред – магистерская программа по Технологическому Предпринимательству, доступная студентам МФТИ, МИСиС и МИФИ.


Возможности магистратуры ТехПреда:

  • найти интересный проект или развить тот, которым уже занимаешься;
  • получить 2 диплома (МФТИ и РАНХиГС);
  • получить шанс выиграть грант в 500 000 рублей;
  • защитить диплом перед Анатолием Чубайсом!


Регистрация на Q&A доступна на сайте.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

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