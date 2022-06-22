ФАС проверит Tele2 на обоснованность резкого повышения тарифов

ФАС проверит Tele2 после резкого повышения тарифов. Оператор единовременно поднял стоимость безлимита почти в два раза – с 450 до 750 рублей в месяц. Если окажется, что повышение было необоснованным, то Tele2 выпишут предписание и обяжут вернуть прайс к прежнему виду.

Федеральная антимонопольная служба организует проверку Tele2 совместно с Минцифры, о чем сообщается на сайте последнего. Министерство направило запрос в Tele2 с просьбой объяснить резкое повышение тарифного плана.

Во вторник многие клиенты безлимитного тарифа Tele2 получили сообщение о повышении ежемесячной платы по тарифу с текущих 450 рублей до 750 рублей. Абонентам предложили перейти на другой тариф, либо сохранить текущий при условии оплаты на полгода вперед.

В сообщении Минцифры указано, что операторы имеют право без предупреждения повышать тарифы только на величину накопленной с начала года инфляции, которая составляет 11,8% по данным на май текущего года.

Если выяснится, что Tele2 повысила тариф необоснованно, то ФАС выпишет ей предписание и обяжет вернуть цены к прежнему уровню.

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