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Tele2 запустил собственную торговую марку «Другие правила»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Tele2 объявил о запуске собственной торговой марки. Под брендом «Другие правила» уже продаются батарейки, их можно купить в 700 салонах оператора в 37 регионах России. Компания планирует расширить ассортимент аксессуарами и цифровыми товарами.

Tele2 запустил собственную торговую марку «Другие правила»

Телеком-оператор Tele2 запустил первую собственную торговую марку (СТМ), сообщили в компании.

Товары под маркой «Другие правила» уже продаются в 700 салонах Tele2 в 37 регионах России. Компания решила пилотировать проект батарейками. В будущем ассортимент расширят цифровыми товарами и аксессуарами.

На запуск СТМ у Tele2 ушло девять месяцев. До конца текущего года компания выделит под товары СТМ отдельную полку в салонах реализации, а в 2024 году планирует выделить для них витрину.

Фото: Tele2

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