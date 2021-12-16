Российские операторы связи увеличат выручку в 2021 году на 5-6% за счет развития цифровых экосистем

Крупнейшие российские операторы связи увеличат выручку за 2021 год на 5-6%, прогнозирует Moody’s. В ближайшие два года сохранить рост им поможет вывод на рынок дополнительных продуктов помимо услуг сотовой связи, а выиграют те, кто сумеет выстроить экосистему цифровых сервисов, считают аналитики.

Крупнейшие российские операторы связи увеличат выручку примерно на 5-6% по итогам 2021 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Moody’s о состоянии и перспективах сотовых операторов в РФ.

По прогнозам аналитиков, увеличить доходы крупным игрокам поможет выход за пределы традиционных услуг сотовой связи и развитие в сторону дополнительных цифровых и финансовых услуг. Это позволит компаниям добиться ежегодного стабильного роста на 3% в 2022-2023 годах, считают авторы исследования.

Поскольку массовое проникновение сетей 5G в России, по прогнозу Moody’s, не произойдет раньше 2024 года, стимул рынку могут дать новые предложения крупных игроков. Дополнительные продукты и услуги позволят операторам связи постепенно превратится в самостоятельные экосистемы, предлагая клиентам комплексные услуги в виде платных подписок на медиаконтент или финансовых операций. Подобные решения уже есть у МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома», отметили аналитики.

МТС развивает экосистему на основе собственных продуктов и партнерств с лидерами на своих рынках, такими как, например, Spotify, Apple Music, Kion, «Первый канал» и другими, сообщил оператор. Количество экосистемных абонентов, по данным компании, в третьем квартале увеличилось на 26%.

В «Вымпелкоме» отметили, что помимо телеком-сервисов предоставляют также услуги в области финтеха, adtech, решений на базе искусственного интеллекта для медицины, образования и других отраслей, сервисов видео- и аудиоаналитики, решений для «умного» города.

«МегаФон» развивает «балансирующую модель экосистемы», сообщили в компании. В сентябре 2021 года компания запустила мультиподписку, которая объединила цифровые продукты разных сегментов — музыку, книги и онлайн-кинотеатры. Также компания имеет облачные решения, сервисы для кибербезопасности, продукты на основе аналитики больших данных и др.

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