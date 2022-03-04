Минцифры попросило правительство разрешить операторам связи повышать тарифы

Минцифры предложило правительству ослабить требования «закона Яровой» для операторов связи, а также принять другие меры поддержки телеком-отрасли в условиях санкций. В частности, предлагается разрешить операторам повышать тарифы и предоставить отсрочку по покрытию автодорог и малых населенных пунктов сетями LTE.

Письмо с предлагаемыми мерами для устойчивого функционирования телеком-отрасли в условиях санкций глава Минцифры Максут Шадаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил РБК.

Ведомство предлагает на год приостановить требование «закона Яровой» по увеличению емкости хранения информации на 15% и обязанность хранить видео-трафик. Ранее эти послабления для операторов уже вводились в связи с пандемией.

Также Минцифры просит позволить операторам индексировать тарифы связи с учетом роста потребительских цен и прекратить использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при повышении тарифов отдельными операторами. Сейчас ФАС считает операторов коллективными монополистами, и, если кто-то один повышает цены, ведомство рассматривает его действия как монополиста и препятствует повышению цен.

Кроме того, в Минцифры предлагают ввести отсрочку по покрытию федеральных автодорог и малых населенных пунктов сетями LTE (4G) до стабилизации поставкок оборудования.

Среди других мер поддержки:

установить до 31 декабря 2024 года налоговую ставку по налогу на прибыль для операторов связи в размере 3%;

установить до 31 декабря 2024 года мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания (специальный фонд, из которого финансируется оказание универсальных услуг связи)

перенести плановые проверки операторов связи с 2022 года на 2023 год.

Минцифры попросило правиетельство начать реализацию перечисленных мер и выделить на них необходимое финансирование.

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