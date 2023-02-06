В Минцифры призвали отменить плату за доступ операторов связи в многоквартирные дома

Стоимость домашнего интернета будет неизбежно расти, если управляющие компании продолжат взимать плату с операторов сетей за доступ в многоквартирные дома (МКД), заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

В ходе парламентских слушаний по законопроекту, который предполагает в том числе бесплатное размещение сетей связи в многоквартирных домах, глава ведомства указал, что сегодня в 20% МКД есть лишь один оператор, в 50% домов — два. За счет этого, поясняет Шадаев, устанавливают высокие цены.

Рассматриваемый законопроект также предусматривает также возможность для любого собственника или нанимателя разместить оборудование без получения согласия на общем собрании собственников.

Глава Минцифры отметил, что средства, которые управляющие компании взимают с операторов, как правило, не направляются на содержание общедомового имущества. При этом за пять лет общий объем ежегодных выплат увеличился в пять раз, сегодня он составляет 20 млрд рублей.

«Если мы ситуацию не решим, тарифы будут расти. Операторы будут перекладывать те отчисления, которые они платят в управляющую компанию непонятно за какие услуги, в тариф жителям, и интернет станет дороже, и мы видим уже эти тенденции», — отметил Шадаев, его слова приводит «Интерфакс».

В ведомстве полагают, что у проживающих в многоквартирных домах должен быть выбор минимум из трех вариантов, подчеркнул министр.

«Чем больше операторов, тем ниже цена», — добавил Шадаев.

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