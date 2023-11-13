Эксперты посчитали рекламные доходы самых популярных экономических Telegram-каналов

Telegram-каналы, входящие в топ-10 по аудитории и работающие по экономической тематике, получают 315 млн рублей дохода ежегодно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА), центра FeedBack и инфлюенс-агентства «Почва».

В исследовании указано, что экономические каналы являются самыми доходными в Telegram. Причина — наиболее состоятельные рекламодатели. Как отметили в ассоциации, аналитики учитывали в своем исследовании посты с «ярко выраженным» рекламным характером. Сведения о доходах основаны на открытых данных о рыночных ценах за размещение.

В период с августа по октябрь самым прибыльным стал канал «Банкста» (агрегатор новостей о бизнесе, банковской сфере и финансах). Основными рекламодателями «Банксты» выступают «Альфа-Банк», «Сбер» и «Промсвязьбанк».

Компании размещают на канале от 80 до 130 рекламных постов в месяц. Доход канала в указанный период составил 39,2 млн рублей, что на 4% выше показателей прошлого года.

«Тем не менее канал демонстрирует общий для сегмента тренд — снижение среднего охвата при росте доходов», — отметили в АБА.

Сейчас на «Банксту» подписано чуть более 318 тыс. человек.

Самый существенный рост доходов в указанный период показал канал «Банки, деньги, два офшора». У него около 300 тыс. подписчиков, а доходы с августа по октябрь выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход составил 18,3 млн рублей.

В АБА обратили внимание на то, что рост доходов не сопровождался увеличением аудитории.

Самую маленькую доходность показал канал Spydell_finance, автором которого является финансист Павел Рябов, а сам ресурс посвящен различной тематической аналитике). Заработок Spydell_finance с августа по октябрь упал на 7% год к году и составил 1,2 млн рублей.

Еще больше доходы упали у «Кролика с Неглинной», показало исследование. Рекламный заработок канала снизился на 40% и составил в указанный период 2 млн рублей.

В АБА заключили, что в целом доходы в экономическом сегменте Telegram выросли на 11%.

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