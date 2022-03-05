Telegram заплатит $40 тысяч за создание видеофильтра для коррекции внешности

Telegram объявил конкурс с призовым фондом $40 тысяч на разработку видеофильтра для создания «лучшей версии себя». Подобные функции есть в приложениях Instagram и Snapchat. Telegram хочет получить кроссплатформенный модуль на C++.
Проведение конкурса на разработку модуля анонсировали в канале «Конкурсы Telegram».
Модуль должен представлять собой видеофильтр для улучшения внешности человека. Он должен выравнивать кожу лица, скрывать дефекты, приводить пропорции лица к универсальным стандартам привлекательности. Подобные функции реализованы в приложениях Instagram и Snapchat.
Модуль должен быть разработан на C++. От разработчиков также требуется создать приложения на iOS и Android, которые будут демонстрировать работу модуля в режиме реального времени.
Среди требований Telegram к разработчикам:
- модуль должен работать корректно независимо от пола, возраста и цвета кожи;
- результат преобразования должен восприниматься как естественный;
- модуль должен работать в режиме высокой производительности 30-60 кадров в секунду;
- совокупный размер модулей (binary size) не должен превышать 2 мегабайта;
- внедрение сторонних библиотек (OpenCV и подобные) и ML-моделей не приветствуется, однако не воспрещается.
Участвовать в конкурсе могут все желающие разработчики. Готовые проекты можно отправить боту @ContestBot. Победители, помимо денежной суммы, получат возможность устроиться на работу в Telegram в Дубае.
Фото на обложке: 300 librarians /
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