Telegram разместит бонды на $1 млрд для закрытого круга инвесторов

Бонды будут конвертируемыми, бумаги не станут размещать на бирже. Их выпустят сроком на пять лет, инвесторам предварительно обещают доход в 7-8%. Если Telegram выйдет за это время на IPO, инвесторам предложат конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, уточняет издание.

Поиск желающих приобрести облигации мессенджера ведутся среди узкого круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. Минимальный чек для участия составляет $50 млн, но может быть снижен до $10 млн, по данным источников «Ъ».

Основатель Telegram Павел Дуров уже давно ищет $1 млрд из-за предстоящих расчетов с инвесторами закрывшегося блокчейн-проекта TON, дедлайн наступает в апреле этого года.

Пока мессенджер не приносит дохода, финансируется преимущественно из личных средств Дурова. Ранее сообщалось, что Telegram начнет монетизироваться с 2021 года, запуск платных функций уже анонсирован.

Активная аудитория Telegram еще шесть лет назад составляла около 60 млн пользователей, в начале 2021 года она превысила показатель в 500 млн.

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